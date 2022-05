Etwa 20 Männer und Frauen haben sich bei einer Schlägerei in Versmold (Kreis Gütersloh) gegenseitig verletzt. FOTO: Michael Gründel Fahrradkettenschloss als Waffe 20 Männer und Frauen bei Massenschlägerei in Versmold verletzt Von Jean-Charles Fays | 31.05.2022, 17:13 Uhr

Die Polizei musste sogar Pfefferspray einsetzen, um eine Massenschlägerei am Samstagabend in Versmold (Kreis Gütersloh) in den Griff zu bekommen. Insgesamt gab es 20 verletzte Männer und Frauen. Ein Fahrradkettenschloss wurde als Schlagmittel genutzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.