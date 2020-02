Dissen. Über Jahre hatten sich im Dissener Regenbogen-Kindergarten kleinere Spendengelder angesammelt. Kiga-Leiter Thomas Bartsch und seine 17 Erzieherinnen haben nun entschieden, den Inhalt des Spendentopfes sinnvoll nach den Wünschen der Kinder auszugeben: für einen kleinen Zirkuswagen.

