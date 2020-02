Dissen. Mit einem Hubwagen untersucht derzeit eine Fachfirma den Baumbestand an der Bahnhofstraße und der Berliner Straße in Dissen. Dabei wird Totholz entfernt, bei Bedarf werden auch Äste und Kronen eingekürzt. Das Ziel: Den Baumbestand zu sichern.

