Görlitz oder Meyer zu Drewer? Am Sonntag wird in Dissen gewählt CC-Editor öffnen

Am Sonntag wird in Dissen ein neuer Bürgermeister gewählt. Foto: dpa/Silas Stein

Dissen. Am Sonntag haben die Dissener wieder die Wahl, wer ihr Bürgermeister sein soll. Auch diesmal treten wieder Eugen Görlitz und Ulrich Meyer zu Drewer gegeneinander an, beide als Einzelbewerber. Die ursprüngliche Wahl im Mai 2019 hatte Görlitz knapp für sich entschieden, ein Gericht hatte sie aber anschließend für ungültig erklärt. alles, was man für den Urnengang am Sonntag wissen muss.