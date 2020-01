Aktivbad in Dissen bleibt nachmittags geschlossen CC-Editor öffnen

Das Aktivbad in Dissen hat seit geraumer Zeit ein Personalproblem. Foto Achim Köpp

Dissen . Das Aktivbad in Dissen bleibt vorübergehend nachmittags beschlossen. Grund sind Personalprobleme. Die Mitarbeiter seien in den vergangenen Wochen an ihre Belastungsgrenze gestoßen.