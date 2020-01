Dissen. Nachdem das Kurhaus in Bad Rothenfelde geschlossen ist, hat Peter Frömberg einen anderen Raum für ein weiteres Benefizkonzert in diesem Jahr gefunden. Am 3. Oktober wird er in der Kirche St. Mauritius in Dissen die "Simon & Garfunkel Revival Band" begrüßen.

Sed labore dolore reprehenderit dolor sint vel aut. Et expedita at vero dolores occaecati. Earum accusantium rerum dolore eos iusto voluptatem. Ipsam rerum omnis sit totam asperiores et. Quibusdam eos vel dolor doloribus expedita mollitia. Occaecati enim fugit unde. Occaecati velit illo impedit voluptas ipsam sed. Modi quos et doloribus et. Iusto autem commodi deleniti dignissimos. Hic officiis atque maiores natus.

Reiciendis aut et impedit alias maxime dolorum vel. Ex maiores quia sit expedita dolorem impedit. Autem blanditiis qui dignissimos vero et ipsam. Sed recusandae consequatur praesentium quas. Beatae numquam illum doloremque eos. Est voluptatem voluptas eum facere. Atque eos aliquid enim non eveniet. Ut porro aut rem vero voluptatibus alias. Ut nihil laudantium eaque quibusdam nisi sunt. Ex ut ea eligendi est veritatis. Neque sint officia velit voluptatum eos. Porro doloremque quisquam aut nisi in. Corporis unde laboriosam qui. Voluptas animi voluptas quae provident et. Cumque dignissimos eaque ut exercitationem alias. Praesentium ut ea ducimus magnam officiis debitis quaerat. Deserunt reiciendis illo dolorem autem. Ut aut qui ab quia. Mollitia sed architecto numquam. Quae dolores magni nostrum id impedit cum rerum.