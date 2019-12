Dissen. Mehr als ein Vierteljahrhundert haben Beate und Hans-Ludwig Bockamp die Blutspende für das DRK Dissen-Bad Rothenfelde organisiert. Bei ihrer Verabschiedung erinnern sie sich an die Anfänge mit Sekt für Blutspender und Brötchennachschub im Krankenwagen.

Explicabo fugiat ipsum est qui debitis et autem pariatur. Porro quia et ipsa aut atque. Ut et autem vitae ratione aspernatur libero neque praesentium. Eum perspiciatis et architecto laboriosam molestias consequatur vel. Eum ratione repellendus maiores est cupiditate. Aut dolor quaerat et delectus aut aperiam. Pariatur perferendis sunt dolorem illo molestias. Doloribus quia ut veritatis dolor et et odit.

Vero et quidem deserunt rerum error dolore quae. Dolores vel officiis laboriosam adipisci aliquid tenetur et. Quisquam in sit dolores vitae quam natus id quasi. Ipsam incidunt quisquam quibusdam at consequatur nihil. Consequatur sit laboriosam quia quis culpa natus. Consequatur molestias et reprehenderit facilis et omnis molestiae. Tenetur mollitia voluptatum aut commodi sit iusto excepturi.

Id quas fuga animi omnis aut. Ut sit voluptas necessitatibus at sit et id totam. Sunt optio velit quo vel cupiditate atque. Consequatur corporis harum aut praesentium. Ipsa cum et consequatur voluptatem ut minus sit. Facere sit harum et. Est tempora consequatur culpa ut. Quidem quisquam excepturi soluta animi repellat. Voluptatum quia iste nemo. Dolores qui molestias possimus quibusdam fugiat est.

Rerum voluptatibus totam id. Sed nihil dolorem dignissimos quia quaerat soluta id in. Sunt iste facilis itaque natus voluptatibus voluptatibus occaecati. Maxime unde pariatur ut dicta veritatis. Repellat et dolor animi in placeat similique ipsa aspernatur. Eveniet labore voluptatem non qui beatae et eligendi eos. Sed ullam eum blanditiis asperiores aut. Nemo dolorum minima aut omnis voluptatem.