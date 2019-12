Dissen. Die Verwaltung hat sich im jüngsten Dissener Schulausschuss irritiert gezeigt über den Dissens, der zwischen Realschul-Leiter Jan Wessels und Hauptschul-Rektorin Katrin Pannenborg zu Tage trat. Deutlich wurde dabei, dass bei aller Freude über den Aufbau der Hermann-Freye-Gesamtschule auch für die Haupt- und Realschüler, die auf ihren Schulabschluss zusteuern, genügend Raum bleiben muss.

