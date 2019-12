Dissen. Die Resonanz war überwältigend: Zu ihrem 40-jährigen Bestehen verzichtete die Firma Wißmann in Dissen auf Geschenke und bat stattdessen um Spenden für die Dissener Kinder. Insgesamt 10.581 Euro kamen auf diese Weise zusammen.

