Dissen. Darf ein Wettbüro zur Gastronomie werden und eine Gastronomie zum Wettbüro? Lange Zeit haben sich die Dissener Ratsmitglieder mit dieser Frage schwer getan. Im konkreten Fall ging es um das Café Glückspilz. Zumindest der Bauauschuss hat am Mittwochabend – bei einer Gegenstimme – grünes Licht gegeben. Auch für andere Projekte.

