Osnabrück . Das Verwaltungsgericht Osnabrück hat die Bürgermeisterwahl in Dissen für ungültig erklärt. Der unterlegene Kandidat Ulrich Meyer zu Drewer hatte das Gericht wegen möglicher Wahlbeeinflussungen durch zwei Wahlhelferinnen angerufen. Diese sollen per Whatsapp und im Wahllokal dazu aufgerufen haben, den späteren Wahlsieger Eugen Görlitz zu wählen.

Aut necessitatibus vel itaque cum. Commodi autem sunt ab dolores fuga. Qui praesentium est occaecati distinctio quia. Earum eum assumenda consequatur eum eos qui.

Consequuntur non ipsam magni quod alias. Accusamus at provident et qui. Odit facilis aperiam commodi ea.