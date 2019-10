Begegnungsabend der Kulturen und Religionen in Dissen CC-Editor öffnen

Einen tänzerischen Einblick in die bunte Vielfalt der Feste auf den Philippinen erhielten die Besucher beim ersten Begegnungsabend der Kulturen und Religionen im letzten Jahr. Foto/Archiv: Petra Ropers

Dissen. Am Mittwoch den 30. Oktober 2019, um 19.30 Uhr, lädt die Stadt Dissen zum zweiten Mal zum Begegnungsabend der Kulturen und Religionen in die Aula der Hermann-Freye-Gesamtschule in Dissen ein.