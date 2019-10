Dissen. Einen nicht alltäglichen und selten hinreißenden Boogie-Abend gestaltete der Ausnahme-Pianist Michael Alf im Bahnhof Dissen mit Hans Baltin am Kontrabass und Thomas Gugger an den Töpfen. Das Trio begeisterte von jetzt auf gleich mit einem ebenso außergewöhnlichen wie packenden Repertoire.

