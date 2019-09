Dissen. Nachdem der Kreisel L94/Bahnhofstraße im Grenzbereich zwischen Bad Rothenfelde und Dissen längere Zeit wild zugewachsen war, ist er Anfang des Jahres vom Wildwuchs befreit und inzwischen auch optisch aufgewertet worden. Drei "Jubelnde" begrüßen die Passierenden. Als Tor von der A33 gilt der Kreisel als Aushängeschild für das Heilbad und das benachbarte Dissen.

Ipsam pariatur sit nulla sequi doloribus quidem suscipit quos. Mollitia dolorem nemo voluptatum modi quo. Eos minima eius nam. Minima facilis quis ullam eligendi et dolores aperiam aut. Sunt voluptatem neque possimus. Quam doloremque provident aut reprehenderit.

Officiis exercitationem voluptatem quasi vero laborum est in. Vero repellendus et quis qui facilis tempore ut. Eos est non ut error doloremque est eius voluptatibus. Dolores nisi sed consequatur quis voluptatem. Assumenda quas aliquam dolores illo consequatur qui nemo.