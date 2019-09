Dissen. Die Zuhörer spendeten Hartmut Nümann am Ende dankbaren Applaus, und Bärbel Füllbier als Vorsitzende meinte nach ihren Dankesworten an ihn "Du hast Dich immer für die Senioren eingesetzt, Du wirst uns fehlen!" Für den scheidenden Dissener Bürgermeister heißt es derzeit bei vielen Veranstaltungen Abschied nehmen.

Hatte der nun bald aus dem Amt scheidende Bürgermeister doch in jedem Jahr mit seinem Vortrag die Mitglieder der Seniorengemeinschaft "55plus" über den Stand der Dinge in Dissen informiert. Bei den Fragen an Nümann, ging es in erster Linie die örtliche Kranken-, und Notfallversorgung.

Weitere Themen waren Homann, der Krankenhausabriss, neue Baugebiete, bezahlbare Wohnungen, Kindergärten, Flüchtlinge und Obdachlose. Auch hier bleiben die Fragen nicht unbeantwortet.