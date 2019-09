"B-WARE | dem Chor" ist am Samstag, 28. September, unter dem Motto „Moments“ wieder in der Neuapostolischen Kirche in der Mühlenstraße 9 in Dissen zu hören. Foto: B-WARE | dem Chor

Dissen. Auch in diesem Jahr möchte "B-WARE | dem Chor" wieder mit Gospel und vielen bekannten Pop-Songs begeistern und ist am Samstag, 28. September, unter dem Motto „Moments“ wieder in der Neuapostolischen Kirche in der Mühlenstraße 9 in Dissen zu hören. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.