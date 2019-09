Dissen. „Das was die Kids hier machen ist toll“, sagt Manfred Pahl. Er ist einer der Bürger, die zum schwarzen Platz am Schulgelände gekommen waren. Dort hatten die Grünen im Rahmen des weltweiten Klimastreiks zu einer Demonstration aufgerufen.

Neben der Grundschule nahmen auch mehrere Kindergärten und Krippen an der Aktion teil. Selbst die Kleinsten hielten selbst gebastelte Weltkugeln hoch. Ältere Schüler waren in der Unterzahl. „Sie haben heute Morgen einen Sponsorenlauf zugunsten der Schulhofgestaltung“, erklärte Deidere Eeckhoff von den Grünen.

300 Teilnehmer waren es allemal bei der Kundgebung. Als erster Sprach Wilhelm Meyer zu Erpen, der einen beeindruckenden Demonstrationswagen gebastelt hatte, der einen Tierkopf zeigte. „Bis auch der letzte Sturkopf begriffen hat, dass man CO 2 nicht essen kann“, stand darauf zu lesen. Meyer zu Erpen erklärte den Kindern, dass sich vor einem Jahr ein Mädchen namens Greta allein vor das Stockholmer Parlament gesetzt und für das Klima demonstriert habe. „Heute gehen Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße“, sagte er.

Meyer zu Erpen verglich den Einsatz Gretas mit der Mondlandung. „Ein kleiner Schritt für den Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit“, sagte er. Man solle nicht glauben, dass es keiner merke, wenn der einzelne etwas tue. „Andere können von uns lernen“, sagt der Politiker. „Das ist wie beim Abschreiben in der Schule. Wer spickt, kann auch was lernen.“

Pastor Erik Neumann sagte, dass in der Vergangenheit schon ganz vieles gut geklappt habe. „Durch die Verringerung des Treibhausgases FCKW schließt sich das Ozonloch“, sagte er. Angesichts der heutigen riesigen Herausforderung könne man schon die Hoffnung verlieren, gab er zu. Aber wir sollten nicht nachlassen, für den Planeten zu kämpfen. „Wir sind Teil des großen Ganzen – also lasst uns reinhauen“, sagte er.

Dagmar Fuchs erklärte den Kindern, dass es Menschen beispielsweise in Äthiopien viel schlechter gehe. „da gab es seit 2011 kein Regenjahr mehr“, sagte sie mit Blick auf die Trockenheit hierzulande in den vergangenen zwei Jahren. Die Folge seien Ernteausfälle von 90 Prozent und Hunger. „es ist höchste zeit und es gibt unendlich viel zu tun – also packen wir es an“, forderte sie auf.

Nach kurzen musikalischen Einlagen setzte sich der Zug in Bewegung Richtung Rathaus. Dabei riefen die Kinder "Umwelt schützen" und "Unsere Welt soll weiterleben". Am Rathaus sagte der stellvertretende Dissener Bürgermeister Derk van Berkum, dass die Kinder ihre Lehrer auffordern sollen, dass mehr Unterricht zum Thema Umweltschutz gemacht werden muss. Wissen sei die Voraussetzung für Handeln. Van Berkum erläuterte in diesem Zusammenhang die Arbeit des Lernstandortes Noller Schlucht, der sich ganz intensiv dem Umweltschutz widme.