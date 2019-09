Dissen. Jan Plambeck, Marketing- und Vertriebs-Geschäftsführer der Fuchs-Gruppe, wird das Unternehmen Anfang Oktober verlassen. Der 47-Jährige geht auf eigenen Wunsch, wie Fuchs am Dienstag mitteilte. Seit 2011 leitete Plambeck das Gewürzgeschäft in Deutschland.

