Eine Frau entzündet an der Unfallstelle eine Kerze. Foto: Achim Köpp

Dissen. In der Nähe der Unfallstelle an der Dissener Dieckmannstraße, wo am Dienstagnachmittag ein neunjähriges Mädchen tödlich verunglückte, legten Menschen am Mittwoch Blumen und Stofftiere ab und entzündeten Kerzen.