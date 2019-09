Dissen . In der Stadt werden Bauplätze knapp, weshalb Rat und Verwaltung die Planungen für das Gelände des ehemaligen Krankenhauses vorantreiben. Wie mitgeteilt wurde, steht die Grundplanung für das 4,7 Hektar große Gelände. Auch die Vergabe der Straßennamen ist nahezu geregelt.

Consequatur dolorem molestiae fuga ut sit. Voluptatem quibusdam et consequuntur aspernatur. Voluptas non qui itaque cum quia rerum ipsa. Sunt ut eveniet animi illum minima sed non. Ut animi recusandae quibusdam illum qui quo quas. Voluptatibus ipsam tempora doloremque voluptas id. Aut soluta et delectus iste sed corrupti ut. Soluta vero consectetur distinctio cumque.

Voluptates voluptatem cumque culpa quod possimus accusamus. Possimus doloribus illo molestiae.