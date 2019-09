Wird gut angenommen: Der neue Kletterwürfel auf dem Schulhof der Grundschule ist derzeit der Hit. Foto: Anke Schneider

Dissen. Die Kinder der Grundschule Dissen sind begeistert. Der neue Kletterwürfel ist momentan ihr Objekt der Begierde in jeder Pause. Nach dem Niedrigseilgarten ist der Würfel in diesem Jahr das zweite Spielgerät, das die Kinder in Beschlag nehmen konnten.