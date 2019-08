Dissen. „Das Haus ist zu klein!“ Eine ordentliche Prise Selbstironie schwingt in den Worten des Künstlers mit. Schließlich muss eine Ausstellung über sein Lebenswerk fast zwangsläufig den räumlichen Rahmen sprengen. Immerhin präsentiert Prof. Helmut Stephan Diedrich ab Freitag, 23. August, im KuK-Haus am Krümpel Arbeiten aus rund 45 künstlerischen Jahren.

„Ästhetische Objekte“ überschreibt der in Halle/Westfalen lebende Künstler seine Ausstellung. Hinter dem eher nüchternen Titel verbirgt sich eine fesselnde Vielfalt an Themen und Techniken: Der künstlerische Bogen spannt sich von der Malerei über Zeichnung und Druckgrafik bis zur Plastik, der zeitliche von den 60er Jahren bis zur Gegenwart. Damals wie heute gilt für Diedrich eine wesentliche Prämisse: „In der Kunst geht es mir grundsätzlich um Inhalt.“

Und dieser Inhalt lohnt einen genauen Blick. Denn der gebürtige Hesse, der nach einem Studium der Kunst und der Kunstgeschichte in die Mal- und Grafikklasse von Prof. Walter Herzger an der Akademie der bildenden Künste in Karlsruhe aufgenommen wurde und später noch eine Ausbildung in den druckgrafischen Werkstätten Erich Heckels absolvierte, bewies in den 60er und 70er Jahren eine geradezu visionäre Kraft.

Vielfalt künstlerischer Techniken

Kritische Auseinandersetzungen mit Genmanipulation, Massenkonsum oder Flugverkehr scheinen derzeitige Themen vorweg zu nehmen. Apokalyptische Szenarien ziehen sich durch sein gesamtes Oeuvre und erhalten angesichts von Artensterben und Erderwärmung eine bemerkenswerte Aktualität. Das künstlerische Interesse an der Natur im sozialen Kontext artikuliert sich auch in realistischen Tierbildern und Analogien.

Kaltnadel- und Ätzradierungen, Kombinationen aus tradierter Tiefdrucktechnik und moderner Reproduktion, Malerei in Öl und in Acryl, Zeichnungen, Plastiken und – in einer Fotodokumentation zu sehen – künstlerische Gestaltungen sakraler Räume vom Kirchenfenster bis zum Ambo: Breit gefächert wie sein Themenspektrum sind auch Diedrichs künstlerische Mittel. So entstanden Farbradierungen, die als „Hommage an Dürer“ Fragmente berühmter Werke Albrecht Dürers – darunter etwa der Kupferstich „Ritter, Tod und Teufel“ - in einen neuen Kontext stellen.

Kritische Themen der Moderne

Die jüngsten Werke Diedrichs, der seit 1978 als Professor für visuelle und haptische Kommunikation an der Fachhochschule Bielefeld lehrt, überraschen mit großem Format und mit einer – seinem Lehrauftrag entsprechenden – haptischen Qualität. Da verbinden sich Teile eines alten Klaviers mit Malerei zum Zyklus „Musik – ein Rest des Himmels“. Senkrecht angeordnete Triptychons aus wuchtigen Balken arbeiten kritische Themen wie die Plastikflut auf.

Ausdruck mit Inhalt, Kunst zum Nachdenken: Bei aller Vielseitigkeit hat sich an diesem Charakteristikum in rund 45 Jahren nichts geändert. Zur Ausstellungseröffnung morgen, 23. August, führt im KuK-Haus Prof. Helmut Stephan Diedrich selbst ab 19 Uhr in sein Werk ein. Die Ausstellung selbst ist bis Sonntag, 22. September, donnerstags von 17 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr zu sehen.