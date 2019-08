Start beim Stoppelfeldrennen in Dissen. Foto: Petra Ropers

Dissen. Ob die Startkurve beim Stoppelfeldrennen in Dissen am Wochenende zu eng war oder nicht? Machen Sie sich selbst ein Bild. Unser Video zeigt den Moment, in dem der Unfall passierte und den Zuschauern den Atem raubte.