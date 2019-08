Dissen. Beim Dissener Stoppelfeldrennen ist es am Sonntag gegen 16 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Ein verletzter Fahrer ist ins Krankenhaus nach Osnabrück transportiert worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

