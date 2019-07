Im Dissener Hallenbad sind die Revisionsarbeiten inzwischen abgeschlossen. Im August öffent das Aktivbad wieder seine Türen. Foto Achim Köpp

Dissen. Sommerferien der Schulen - das bedeutet in jedem Jahr auch für das Aktivbad in Dissen an der Bergstraße eine mehrwöchige Schließung, um das Hallenbad mit Instandhaltungsmaßnahmen wieder auf Vordermann zu bringen.