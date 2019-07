Dissen. Erst lieferten sie sich einen spannenden Zweikampf unter freiem Himmel. Dann traten sie ganz versöhnlich gemeinsam die Regentschaft an: Königin Astrid „die Resolute“ Detert führt seit Montag mit Prinzregent Thomas „dem Gleiswächter“ Paschold das Aschener Land.

