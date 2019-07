Dissen. Runde drei Stunden begeisterten die "King Street Jazzmen" im Jazz Club Dissen und gestaltete einen fulminanten Sonntagvormittag, wie geschaffen für einen Jazz Frühschoppen.

Gediegener Dixieland, mitreißender Oldtime Jazz, sentimentaler Blues und etliches mehr, live und gewürzt mit einer starken Prise Spielfreude. Seit mehr als zwanzig Jahren sorgen die "King Street Jazzmen" aus Elmshorn mit ihrem "Happy Jazz", mit ihrer lockeren Performance für volle Säle und Kneipen und stets für allerbeste Stimmung sowohl auf der Bühne als auch und vor allem im Auditorium. So auch im Bahnhof Dissen, der aus allen Nähten platzte. Sie zählen daher nicht von ungefähr zu den beliebtesten Hobbyjazzern zwischen Nord- und Ostsee. Offenkundig, dass den acht Musikern ihre Musik und die Präsentation selbst viel Spaß machen. Quantität gepaart mit Qualität in gelungener Assonanz.



Perfekte Bläsersätze mit Michael Weiß, brillant an der Trompete, Gregor Wilczek am Sopransax, der auch überwiegend für die Vokalparts stand, Klaus Rümenapf an der Posaune sowie Wilfried Rex an der Tuba, der später zur Bassgitarre griff. In Perfektion rhythmisch ergänzt von Billy Höfert am Piano, vom Banjo Dieter Thömings, der Gitarre Hans Jochen Dörrs und last but not least von Peter Werners Schlagwerk. Sie verliehen der Band ihren begeisternden Sound, immer auch mit den obligatorischen Freiräumen für jeweilige Soloeinlagen. Hier begeisterte Höfert vokal mitreißend im „Eh la bas“ mit Einschlägen von creolischem Cajun aus den Sümpfen des Mississippi tief im Süden Louisianas.





Spätestens im „Midnight special“ gingen im Publikum Hände und Füße einen rhythmischen Dialog ein. Was wäre ein zünftiger Frühschoppen ohne inspirierende Gesangsnummern wie „Bei mir biste scheen“, den eingängigen Gassenhauer „Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln geh´n“ oder den Klassiker „Ice Cream“? Sie verführten die Zuhörer wiederholt zum mitswingen und hoben die Stimmung ein ums andere Mal aus den Angeln.

Nicht allein Klassiker und Standards des Jazz als profaner Gerstensaft bestimmten die Getränkekarte des Frühschoppens, nein, das Konzert erwies sich überraschend als ein äußerst süffiger Cocktailmix. Instrumental breit aufgestellt, zeigten die Jazzmänner ihre Vielseitigkeit auch im Repertoire. Walzerklänge im „Over the waves“, über „It´s a long way to Tipperary“ als Marsch, vielstimmig im Chor dargebracht, bis hin zum Pop in „Those were the days“ Mary Hopkins. Selbst die Rolling Stones hatte die Band mit deren „Honky Tonk Women“ auf dem Zettel und rundete einen außergewöhnlichen Frühschoppen gelungen ab. Der Name der Band ist übrigens der bekanntesten Straße Elmshorns entliehen, der Königsstraße, wie Rümenapf verriet.