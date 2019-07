Dissen. In Dissen haben sich am Sonntagmorgen zwei Männer geprügelt. Anschließend haben sie randaliert.

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Dissen in der Straße am Kirchplatz zu einer Auseinandersetzung. Wie die Polizei berichtet, stritten sich die Unbekannten lautstark. Anschließend prügelten sie sich. Danach schlug einer der beiden mit einem Fahrradschloss zwei Fensterscheiben eines Mehrfamilienhauses ein, ehe sie auf einem roten wie einem schwarzen Fahrrad in Richtung der Durchfahrt zur Straße Marktplatz davonfuhren. Zeugenaussagen nimmt die Polizei unter 05421/921390 entgegen.