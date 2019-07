Am Wahlabend bei Kandidat Ulrich Meyer zu Drewer in Dissen. Seine Enttäuschung und die seiner Anhänger über die knappe Niederlage ist unverkennbar. Foto: André Havergo

Dissen. Am Donnerstag, 11. Juli, entscheidet der Dissener Stadtrat darüber, ob die Einsprüche gegen die Bürgermeisterwahl Ende Juni berechtigt sind und die Wahl wiederholt werden muss. Das Gutachten, das die Kreis-CDU in Auftrag gegeben hat, sagt Nein. Die Stellungnahme, mit der Einspruchnehmer Ulrich Meyer zu Drewer eine Juristin betraut hatte und die am Mittwoch öffentlich wurde, sagt Ja.