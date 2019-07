Dissen. Am Freitagnachmittag hat sich in Dissen ein Radfahrer verletzt, als er gegen ein Auto gefahren ist.

Nach Angaben der Polizei verließ eine 42-jährige Autofahrerin den Recyclinghof in Dissen und war mit ihrem Kombi bereits teilweise auf der Industriestraße, als ein von rechts kommender 37-jähriger Radfahrer mit ihrem Auto auf dem Geh-/Radweg zusammenstieß. Der stark alkoholisierte Mann soll noch gebremst haben, kam aber nicht rechtzeitig zum Stehen. Der Radfahrer verletzte sich und wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Am Auto entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höge von rund 1500 bis 2000 Euro.