Dissen. Den Opener der dritten KuK SOL- Open Stage-Veranstaltung mit anschließender Session in diesem Sommer machte die Band „C-our-age“ mit Blues, Rock, Soul und Abstechern zu gefühlvollen Balladen. Mutig, wie der Bandname verrät, spielte das Quintett neben Klassikern auch Eigenkompositionen aus ihrem ersten Album „It´s time“.

Die Mischung aus eigenen, und „zu eigen“ gemachten Songs macht die Stilrichtung dieser Band aus. Rock-, Soul- und Bluesmusik, handgemacht und ehrlich. Frontfrau Sylvia Jenssen „on vocals“ im Stil der Rock- und Blues- Röhren, sorgte vor allem in Inga Rumpfs Song „Friends“ dafür, dass dies auch entsprechend beim Publikum ankam, für das rhythmische Getriebe standen Volker Warskulat am Bass und Dirk Schwan am Schlagzeug. Ralf Gravemann fingert am Keyboard die nötigen Klangfarben, beeindruckend sein Solo im „Demon“ oder in der Zugabe im „I can´t stand the rain“. Jürgen Mathes bewies mit brillantem Spiel an seiner Gitarre, dass er mit der Rockmusik der 70er Jahre und ihren Gitarrenhelden groß geworden ist.











Der Kurzauftritt der Band im Garten war ein erstes Warmlaufen und ein Appetizer auf mehr. Die Osnabrücker Band wird am 19. September nochmals im Garten des KuK auflaufen und dann als Headliner ein eigenes Konzert geben.



Humor bewies die Formation zudem. In Anspielung auf ihr Alter verfremdete die Band ihren Namen wortspielerisch ins Englische mit C-our-age, was phonetisch in der Übersetzung nichts anderes heißt als „Sieh unser Alter“.

Unterhaltsame Solo-Einlagen boten „Fred aus Peckeloh“, Gitarrist der Band „Spaß-andas“ sowie der Brite Peter Collins mit Jazzstandards unter anderem aus der Feder von Fats Waller und Louis Armstrong.

Dann war die Bühne programmgemäß frei für die Session. Dafür hatten bereits im Vorfeld wieder einige Musiker ihr Kommen zugesagt. Mit Wolfgang Ilgner an der Gitarre, Eddy Parfitt am Bass sowie Norbert Niemeyer mit Harp und Gitarre, Christian Kirsch an den Töpfen unter anderen, feuerten sich teilweise bis zu acht agierende Musiker gegenseitig an.













Zur Sache "Open stage" im KuK Das KuK Format „Open Stage“ stellt neue Bands, Projekte oder Gesichter vor, mit der Möglichkeit, sich an diesen Abenden den Gästen musikalisch zu präsentieren. In der anschließenden jeweiligen Session sind dann Musiker in wechselnden Formationen eingeladen, zwanglos und spontan, sozusagen als KuK-All Stars-Band, miteinander zu jammen.