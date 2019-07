Dissen. Im Schützenverein Dissen geht es familiär zu. Auch auf dem Thron, denn König und Kinderkönig sind Vater und Sohn Dallmann.

Geplant war das nicht, aber es passt zum traditionsreichen und familiären Schützenverein Dissen, der mit seiner Gründung im Jahr 1657 auf eine lange Geschichte zurückblicken kann. Eine ganze Familie sitzt 2019 auf dem Thron. Schützenkönig wurde Jens Dallmann, der seine Gattin Carina, ebenfalls aktive Schützin, zur Königin wählte. Und den Kinderthron bestieg bereits am Sonntag Sohn Lukas Dallmann, dem als Königin Nele Johannmeier zur Seite steht. Und zum Gratulieren fuhren Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Dissen rauf zum Röwekamp, denn Jens Dallmann ist auch in der Feuerwehr aktiv.

Insgesamt war das Schützenfest am Röwekamp in Dissen trotz der Temperaturen ein großes fröhliches Fest mit beeindruckendem Blick über das komplette Tal. Allein die Aussicht macht das Schützenfest vor dem Gasthaus Röwekamp zu einem besonderen Erlebnis, dazu kam aber auch am Freitag ein zünftiger Grill- und Tanzabend. Und damit es auch jeder Dissener mitbekam, gab es am Sonntag einen großen Festumzug vom Rathaus durch die Innenstadt rauf auf den Röwekamp. Dort warteten dann Kaffee und Kuchen und jede Menge Kinderspaß auf die Schützen. Und Lukas Dallmann konnte sich zum Kinderkönig schießen.

Auch bei der Bildung des jeweiligen Hofstaats setzten die Dissener auf Familienbande: Der Kinderthron wird von Hofmarschall Malte Johannmeier, Ehrendame Florentine Schwarz, sowie von Felix und Hanna Thies, Luzius Bramert, Hajo Marjenau, Mathis Krehenbrink-Ekruth und Robin Köhne komplettiert.

Der Erwachsenen-Hofstaat wird gebildet von Björn und Jasmin Ekruth, Michael und Anika Köhne, Thomas und Tanja Biewener, Simon und Claudia Kubitza, Michael Schwendtner und Sophia Dallmann, Thorsten und Uwe Marjenau, Helge Piwecki und Jens Frauens. Nach der offiziellen Übergabe der Königsinsignien unter den schattigen Bäumen, saßen die Dissener dann noch gemütlich beisammen und ließen das Schützenfest Revue passieren.