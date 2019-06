Harsewinkel/Dissen. Landtechnik-Hersteller Claas mit Hauptsitz in Harsewinkel und einem Entwicklungszentrum in Dissen tauscht seine Führungsspitze aus. Der Sprecher der Konzernleitung Hermann Lohbeck geht. Thomas Böck übernimmt die neue Position des Vorsitzenden der Konzernleitung.

"Mit dieser wichtigen Veränderung wollen wir noch bessere und schnellere Entscheidungsprozesse erreichen und erhöhen unsere Beweglichkeit in einer Zeit des raschen Wandels", erklärte Cathrina Claas-Mühlhäuser, die Vorsitzende des Aufsichtsrates, in einer Pressemitteilung.

Der 48-jährige Thomas Böck hat bisher die Ressorts Technologie und Systeme innerhalb der Konzernleitung geleitet. Er ist Diplom-Ingenieur Elektrotechnik und begann seine Karriere als Entwickler für Fahrzeugsysteme. 2006 kam er zu Claas und war unter anderem Geschäftsführer Technik der Claas Saulgau.

Vor fünf Jahren wurde Böck in die Konzernleitung der Claas-Gruppe berufen, deren Vorsitz er nun Anfang September übernimmt. Claas-Mühlhäuser:

"Mit Thomas Böck besetzen wir die neue Position intern mit einer dynamischen Persönlichkeit, die für diese Aufgabe ausgeprägte Technikbegeisterung und großen Teamgeist mitbringt."





Hermann Lohbeck (56) hat die Funktion als Sprecher der Konzernleitung erst seit zwei Jahren inne und dabei auch die Bereiche Futterernte, Strategie und Unternehmenskommunikation verantwortet. Er wird Claas Ende August verlassen. "Hermann Lohbeck hat mit viel Tatkraft und Herz für die Landtechnik zum Unternehmenserfolg beigetragen. Wir danken ihm für seinen 20-jährigen Einsatz in verschiedenen Führungspositionen, davon fünf Jahre in der Konzernleitung", so Cathrina Claas-Mühlhäuser.

1913 gegründet, ist Claas heute mit weltweit über 11.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 3,8 Milliarden Euro einer der führenden Landtechnikhersteller. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Harsewinkel und dem Entwicklungszentrum Claas E-Systems in Dissen ist nach eigenen Angaben europäischer Marktführer bei Mähdreschern und Weltmarktführer bei selbstfahrenden Feldhäckslern.