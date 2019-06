Nariman Reinke, Bundeswehr-Soldatin mit marokkanischen Wurzeln, fotografiert am 19.01.2016. Foto: Holger Hollemann/dpa

Dissen. Nach diversen Talkshows in ARD und ZDF ist Nariman Hammouti-Reinke in Dissen zu Gast. Die Muslima und Leutnant zur See bei der Bundeswehr spricht am Donnerstag, 27. Juni, beim Dämmerschoppen. der CDU Dissen.