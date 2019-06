Dissen. Die Mauritiuskirche in Dissen platzte am Sonntagabend aus allen Nähten, als die Mauritius Gospel Singers zu ihrem Konzert mit dem Titel „Come on“ eingeladen hatten. Unter der versierten Leitung von Christina Hindersmann nahm der rund 60-köpfige Chor das Publikum mit auf eine einstündige Reise durch die Welt des Gospels.

Wie nahezu immer, wenn Chorleiterin Christina Hindersmann ein Konzert organisiert, gab es auch beim Konzert in Dissen eine liebevoll inszenierte Rahmenhandlung. So wurden die gespannten Zuschauer beim Betreten der Kirche bereits von zwei Zugbegleitern des „Gospel Train“ erwartet, die die Fahrtkarten für die Reise durch die Welt des Gospels verteilten. In Kostümen der Zwanzigerjahre, den so genannten „Roaring Twenties“, mischten sich die Chorsänger unter das Publikum, kamen mit Koffern und Taschen herein und warteten auf ihren Gospel-Zug. Dieser nahm so rasant seine Fahrt auf, dass die Zuschauer in den Bankreihen schon in der ersten Nummer regelrecht mitgerissen wurden und im Takt klatschten.

„Unsere Reise beginnt im Gospel Train und führt uns durch die Zeit und um die Welt“, kündigten die Reisebegleiter an. Und so ging es munter weiter mit Gospels und Spirituals, bei denen der Chor von Leon Schultz am Klavier begleitet wurde. Für den nötigen Groove sorgte zudem ein kleines Schlagzeug, das die Kirchenwände zum Wackeln brachte. Bei der Songauswahl wechselten sich stimmige Nummern wie „Let the Children play“ oder „Your Love is greater“ mit getragenen Songs wie einer langsamen Version von „Go tell it on the Mountain“ sehr schön ab.

Im Verlauf der Reise wechselte der Chor thematisch das Verkehrsmittel und stieg vom Zug ins Flugzeug um, was mit einem Kostümwechsel verbunden war. Während die Chorsänger „I say yes, Lord“ sangen, wichen die Zwanzigerjahre-Kostüme bunten Strandklamotten, Ledertaschen und Koffer wurden durch bunte Sonnenschirme, Surfbretter und Badetaschen ersetzt. Auf einer Projektionsfläche im Hintergrund wurden außerdem zu den Songs passende Bilder eingeblendet, die Chorsängerin Miriam Menkhaus gemalt hatte und vom Gospel Train über ein Flugzeug bis hin zur einsamen Karibikinsel reichten. Bei Micha Kedings „Let your Love rain down“ waren es dann im Regen tanzende Menschen, die im Bild festgehalten wurden.

Chorleiterin Christina Hindersmann verstand es exzellent, ihre Sänger anzuleiten und ihnen das besondere Lebensgefühl, für das Gospelmusik bekanntermaßen steht, zu entlocken und auf das Publikum zu übertragen. Kein Wunder also, dass es nach jedem Lied frenetischen Applaus gab, in den Bankreihen mitgeklatscht und ordentlich gegroovt wurde. Auch zeigten sich die Besucher alles andere als zurückhaltend, als Hindersmann sie animierte, in den Refrain des einen oder anderen Songs einzustimmen. Nach einer Stunde erklatschte sich das Publikum letztendlich noch zwei Zugaben, bevor es die Mauritius Gospel Singers singend von der Bühne vor die Kirche ziehen ließ.