Spaß am Fußball beim Dissener VGH-Kindergarten-Cup

Beinahe 100 Mädchen und Jungen aus sechs Kindergärten in Dissen und Bad Rothenfelde hatten jede Menge Spaß am Fußball beim VGH-Kindergarten-Cup im Dissener Sportfreigelände. Foto: Achim Köpp

Dissen. Auch im dritten Jahr gab es beim VGH-Kindergarten-Cup im Dissener Sportfreigelände weder Sieger noch Verlierer, dafür aber für beinahe 100 Mädchen und Jungen aus sechs Kindergärten in Dissen und Bad Rothenfelde jede Menge Spaß am Fußball und in der Gemeinschaft.