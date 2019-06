Dissen. Über die Einsprüche gegen die Bürgermeisterwahl in Dissen wird nicht in der letzten planmäßigen Ratssitzung am 1. Juli entschieden.

Um den Ratsmitgliedern die Möglichkeit zu geben, die Ermittlungsergebnisse von Wahlleiter Bürgermeister Hartmut Nümann rechtlich zu prüfen, soll zu einem noch nicht genau bekannten Termin Mitte Juli eine Sondersitzung des Rates einberufen werden. Dies teilte Heiner Prell (CDU) auf Anfrage mit. Das Vorgehen sei am Montag mit Bürgermeister Nümann abgestimmt worden, der für die Tagesordnung der Ratssitzung und die Einladung dazu zuständig ist.

Juristische Prüfung

Nümann habe in dem Gespräch mit ihm erklärt, die Ergebnisse seiner Befragungen den Ratsmitgliedern erst in der kommenden Woche mitteilen zu können. Die Zeit bis zur letzten planmäßigen Ratssitzung wäre dann zu kurz, um die Begründung juristisch prüfen zu lassen, mit der Wahlleiter Nümann seine Empfehlung zum Umgang mit den Einsprüchen untermauert, sagte Prell. Was Wahlleiter Nümann dem Rat empfehlen werde, sei ihm auch noch nicht bekannt, so der Ratsvorsitzende. Nümann selbst hatte wie auch der unterlegene Kandidat Ulrich Meyer zu Drewer Einspruch gegen die Wahl eingelegt.

Die Einsprüche waren mit dem mutmaßlichen Fehlverhalten einer Wahlhelferin begründet worden. Die Frau soll während der Ausübung ihres Ehrenamtes eine Whatsapp-Botschaft gepostet haben, die einen Wahlzettel mit einem roten Kreuz für Eugen Görlitz zeigt, den mit 28 Stimmen Vorsprung nach derzeitigem Stand künftigen Bürgermeister von Dissen. Die Helferin soll in ihrem Post dazu aufgefordert haben, Görlitz zu wählen. Damit habe sie den Wahlausgang zu Görlitz' Gunsten beeinflusst.

Gespräche

Aus Befragungen und Gesprächen mit den Beteiligten und Zeugen wollte sich Nümann ein Bild der Vorgänge machen, wie er auf Anfrage unserer Redaktion vor zwei Wochen gesagt hatte. Er wollte nicht allein mit den Beteiligten sprechen, sondern gemeinsam mit seinem allgemeinen Vertreter Ulrich Strakeljahn und mit Christof Kombrink aus dem Fachbereich Organisation und Finanzen, der auch die Organisation der drei Wahlen am 26. Mai in der Hand hatte. "Aus diesen Gesprächen werde ich meine Folgerungen ziehen", so Nümann.

Ratsvorsitzender Prell (CDU) betonte, dass es sich bei der Entscheidung durch den Rat, ob die Einsprüche zurückzuweisen sind oder ob ihnen stattgegeben werden soll, um eine rein juristische Entscheidung handele. Politische Erwägungen dürften hierbei keine Rolle spielen. Prell beton das deshalb, weil er zur Gruppe aus CDU- und UWG-Mitgliedern gehört, die Görlitz als Bürgermeisterkandidaten auf den Schild gehoben hatten. Daraus könnte nun der Vorwurf konstruiert werden, dass CDU und UWG mit ihrer Mehrheit im Rat die Einwände aus rein politischen Gründen vom Tisch wischen. Natürlich könnten auch die juristischen Bewertungen der Befragungsergebnisse des Wahlleiters unterschiedlich ausfallen. Jedem Betroffenen stehe dann aber der Weg zum Verwaltungsgericht offen.