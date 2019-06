Antrag an den Rat: Dissen soll Klimanotstand ausrufen CC-Editor öffnen

Viel Grün: Der Blick von der Steinegge auf Dissen. Foto: Michael Schwager

Dissen. Der "Verein für eine lebenswerte Umwelt in der Region" hat einen Antrag zum Klimanotstand für Dissen in den Umweltausschuss und den Rat der Stadt eingebracht. In dem Antrag werden Vorschläge gemacht, um Dissen zu einer Stadt mit hoher Umwelt- und Naturqualität weiterzuentwickeln.