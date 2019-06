Dissen. In ihrer Besetzung und Instrumentarium breit aufgestellt war die „Southland New Orleans Jazz Band“ im Jazz Club Dissen.

Das erlebt der Bahnhof als Spielstätte des Jazz Club auch nicht alle Tage: Acht eher betagte Herren, uniform schwarz-weiß gekleidet, saßen artig aufgereiht auf ihren Stühlen und zelebrierten in junggebliebenem Sound ihre Musik. Den „Achter“ aus dem hohen Norden hatte es im Jazz Club von Hamburg nach Übersee in den tiefen Süden der Staaten nach New Orleans verschlagen, hat sich die Truppe engagierter Musiker doch die Fortführung und Pflege des original New Orleans Jazz der 20er und 30er Jahre auf ihre Fahne geschrieben.



Mit Dieter Fascher (Trompete, Gesang), Hilmar Eimer (Klarinette), Bernd Kalmring (Altosax), Burghardt Zimmermann (Tenor Sax), Peter Schrum (Piano), Hartmut Ent-rich (Banjo), Rainer Kind (Sousaphon) und Dieter Sommer (Waschbrett), wandelte die Formation auf den Spuren großer Komponisten und Musiker wie King Oliver, Clarence Williams, J.R. Morton, Fats Waller und des jungen Louis Armstrong. Es fehlte eigentlich nur noch die Posaune als typischen Instrument der frühen Tage des Jazz. Die musste wegen Erkrankung leider ausfallen.

Das Knistern der Schellack-Platten

Böse Zungen behaupten, die Southland-Musiker würden am liebsten noch das Knistern der Schellack-Platten mitspielen, auf denen der New Orleans Jazz in den 20er Jahren erstmals zu hören war, weiß die Band zu erzählen, die sich vor über dreißig Jahren zusammenfand. Das unterließen sie zum Frühschoppen jedoch.

Einen Klassiker nach dem anderen hatte die spielfreudige und zugleich versierte „Southland New Orleans Jazz Band“ für geschlagene drei Stunden auf dem Zettel, wobei natürlich der „Basin Street Blues“ aus dem Epi- Zentrum des frühen Jazz in New Orleans nicht fehlen durfte. Die Basin Street sei die einzige Straße in New Orleans in der man kostenlos parken könne, erzählt Sommer. Eindrucksvoll auch der „Tin Roof Blues“, im Original von den New Orleans Rhythm Kings, den die Band in schweren, getragenen Tönen zelebrierte.

Sommer wusste an seinem Washboard zudem mit kleinen Geschichten rund um die einzelnen Titel und Komponisten das Konzert interessant zu gestalten. Passend mit „Going Home“ in der Zugabe beendete das Ensemble den musikalisch ebenso beeindruckenden wie geselligen Frühschoppen. Nicht jedoch ohne Lob für das Team und den Jazz Club, „einen solchen Club mit so viel Herzblut, Engagement und Kompetenz haben wir in der Millionenstadt Hamburg nicht“, bedauerte Entrich.