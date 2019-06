Dissen. Bereits zum neunten Mal veranstaltete der Jugendtreff "fifty-one" am Samstag das Sommerevent "Let's Fetz" in Dissen. Erstmalig fand die Spielemeile auf dem Gelände des Schulzentrums statt, um allen beteiligten Vereinen möglichst viel Platz zu bieten.

"Bei Let's Fetz haben Vereine die Möglichkeit, sich zu präsentieren und die Kinder können sich anschauen wie sie ihre Freizeit gestalten können", erklärte Michaela Vaak, Sozialarbeiterin beim Jugendtreff "fifity-one" und Organisatorin von "Let's Fetz". An insgesamt zehn Stationen konnten die Kinder spielerisch Aufgaben lösen. Diese konnte sie auf ihrer Laufkarte abstempeln lassen und am Ende eine Überraschung entgegen nehmen.

Viele Vereine sind neu dazu gestoßen

Neu dabei waren dieses Mal unter anderem der Tennisclub Dissen, der Billard Club Dissen e.V. und der Motor-Sport-Club Dissen T.W. Das Programm enthielt viele spaßige Aktionen, wie den Bobby-Car-Parkour, das Sportschießen oder die Hüpfburg. "Besonders wichtig ist uns, dass alle Angebote kostenlos sind", so Vaak. "Egal wie viel Geld man hat, egal welcher Nationalität man angehört, alle können hier Zeit verbringen."

Der Jugendtreff hat viele Angebote für Kinder und Jugendliche

"In den letzten Jahren haben wir "Let's Fetz" zusammen mit der evangelischen Kirchengemeinde organisiert, aber dort ist die Stelle der Jugendreferentin zur Zeit nicht besetzt", erzählte die Sozialarbeiterin. "Es war uns sehr wichtig, dass diese Veranstaltung weiterbesteht, also haben wir es in diesem Jahre alleine organisiert und die Vereine angesprochen.", so Vaak.

Der Jugendtreff "fifity-one" befindet sich im Ortskern von Dissen und ist für die offene Kinder- und Jugendarbeit zuständig. Er ist Teil des Westfälischen Kinderdorfs. In den Räumlichkeiten des Jugendtreffs werden wöchentlich Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche angeboten. Zum Beispiel Backtage, Billardturniere oder Kinoabende. Das Angebot richtet sich an Kinder von 9-18.

Offene Jugendarbeit steht auf der Kippe

"Im Moment steht der Jugendtreff leider auf der Kippe", berichtete Vaak. Das "fifty-one" könnte im nächsten Jahr von Einsparungsmaßnahmen der Stadt Dissen betroffen sein. "Umso wichtiger ist es uns, dass dieses kostenlose Angebot bei "Let's Fetz" weiterhin besteht", so Vaak. Möglich ist dies nur durch ehrenamtliche Helfer und den Verkauf von Kaffee und Kuchen.

"In den letzten Jahren sind immer so 80- 90 Laufkarten zurück gekommen. Nicht alle Kinder geben ihre Karten zurück und manche sind noch zu klein", erklärte Vaak. Das Famielienevent konnte in jedem Jahr um die zweihundert Besucher verzeichnen. Die grauen Wolken schienen einige noch davon abzuhalten, sich auf das Gelände des Schulzentrums zu begeben. Besonders bei guten Wetter aber ist "Let's Fetz" für Familien eine schöne Möglichkeit, um Spaß zu haben und sich auszuprobieren.