Dissen. Die Kindertagesstätten gehen einkaufen – die Gruppe 6 übernimmt aus dem Erlös des Stoppelfeldrennens für jeweils 250 Euro die Rechnung: Mit dieser Nachricht überraschte das Vorstandsteam um den Vorsitzenden Ulrich Meyer zu Drewer jetzt die Leiterinnen von Regenbogen-, Willy-Schulte- und St.-Ansgar-Kindergarten sowie der Kita Kunterbunt.

Die kleinen Fans des Stoppelfeldrennens dürfen seit Jahren auf sie zählen: Die vier Dissener Kindergärten – und künftig auch Charly’s Kinderparadies – halten unter dem Dach des Kinder- und Familienzentrums KiFaZ an den beiden Renntagen stets ein buntes Programm für die Kinder bereit. Malen, Basteln, Kinderschminken, fröhliche Spielideen und mehr machen das KiFaZ-Zelt immer wieder zu einem umlagerten Anziehungspunkt für die Jungen und Mädchen.

Das Engagement der Kita-Teams belohnte die Gruppe 6 als Ausrichter des Stoppelfeldrennens nun einmal mehr mit einer Spende. Und die ist in allen Einrichtungen sehr willkommen: Die Kita Kunterbunt schaffte bereits Bücher für junge Leseratten an. Und auch die Bücherei der Kita St. Ansgar soll wachsen. Im Willy-Schulte-Kindergarten fließt der Betrag in die Anschaffung eines Sonnensegels für die Krippe. Die Kinder des Regenbogenkindergartens dagegen sollen selbst über die Verwendung der Mittel entscheiden: „Das ist Teil unseres Partizipationsprojektes“, erklärte Leiterin Jutta Spiering.

Blaulicht für die Sanitäter vor Ort

Am Samstag und Sonntag, 10. und 11. August, ist erneut Spannung auf dem Stoppelfeld angesagt. Und dann dürfen die Veranstalter wieder auf die Kindergärten zählen und auch auf die Unterstützung des DRK-Ortsvereins Dissen-Bad Rothenfelde. Dessen Sanitäter vor Ort sollen künftig mit einem eigenen „Blaulichtfahrzeug“ zu ihren lebensrettenden Einsätzen fahren können. „Aber dem Fahrzeug fehlt noch die Sondersignalanlage“, berichtet Ulrich Meyer zu Drewer. Die Gruppe 6 leistete deshalb aus dem Erlös des Stoppelfeldrennens 2018 eine Anschubfinanzierung in Höhe von 250 Euro.

Weitere Mittel für die 2500 Euro teure Anlage soll eine große Spendenaktion an den kommenden Renntagen zusammenbringen. Die Gruppe 6 zögerte nicht, sich für die Ausstattung der Sanitäter vor Ort zu engagieren: „Wir sind sehr froh, dass wir die Sanitäter vor Ort haben!“