Dissen. 25 Jahre haben ihre Spuren hinterlassen: An der Grundschule Dissen müssen besonders die Fenster saniert werden. Die ersten Mittel sollen nach dem Willen des Schulausschusses schon in diesem Jahr zur Verfügung gestellt werden.

„Wir sind gerade in einer sehr desolaten Finanzlage“, stellte die Ausschussvorsitzende Stefanie Hörning in der Sitzung am Donnerstag fest. Dennoch boten die Tagesordnungspunkte kaum Diskussionsbedarf. Denn von der Notwendigkeit der aufgeführten Maßnahmen konnten sich die Ausschussmitglieder bei einer Ortsbesichtigung zuvor persönlich überzeugen. Einige der noch nicht ausgetauschten Holzfenster haben deutlich gelitten ebenso wie eine Notausgangstür.

„Die sind wohl nicht ausreichend gestrichen und gepflegt worden“, merkte Kämmerer Ulrich Strakeljahn an. Sein Fazit trotz angespannter Haushaltslage: „Das ist dringend notwendige Unterhaltung.“ Jahrweise sollen nun die Elemente ausgetauscht werden. Dabei rät die Verwaltung dazu, wie bereits beim Südgebäude auf pflegeleichte Holz-Aluminum-Fenster zu verbauen. Die ersten Mittel in Höhe von 15.000 Euro sollen schon in diesem Jahr zur Verfügung stehen.

Hoher Geräuschpegel

Für das kommende Jahr vorgesehen sind nach einstimmigem Beschlussvorschlag Akustikmaßnahmen im Lehrerzimmer. Nachhallmessungen ergaben Mitte März, dass in den Klassenräumen derzeit kein unmittelbarer Handlungsbedarf besteht – ganz im Gegensatz zum Lehrerzimmer. Dort ist mit oft mehr als 30 Personen in den Pausen der Geräuschpegel unangenehm hoch. Ob angesichts der niedrigeren Decke die üblichen Akustikplatten Abhilfe schaffen können, muss noch geklärt werden.

Aufatmen können bald die Mitarbeiter und Besucher des Sekretariates. Denn wegen des dauernd unangenehmen Geruchs in dem hoch frequentierten Raum soll im kommenden Jahr der Bodenbelag ausgetauscht werden. Eingeplant wird für 2020 auch die Erneuerung der nach 25 Jahren mittlerweile abgängigen Küchenzeile im Lehrerzimmer für maximal 3000 Euro.

Kooperation läuft weiter

Ganz so leicht lässt sich das größte Problem der Grundschule voraussichtlich nicht lösen: Aufgrund steigender Schülerzahlen stößt die Schule an ihre räumlichen Grenzen. Der Arbeitskreis Schule soll sich deshalb nun ganzheitlich mit der Raumnutzung befassen. Ulrich Strakeljahn erinnerte vorsorglich: „Wir sind ein Schulzentrum. Da muss man auch mal Wege gehen.“ Einmütige Zustimmung gab es von Seiten des Ausschusses auch für die weitere Kooperation von Hauptschule und Lernstandort Noller Schlucht im Bereich der Berufsorientierung.

Das sogenannte „Noller Modell“ läuft erfolgreich bereits seit 2011/12 und soll auch für den kommenden – den letzten – Jahrgang 8 fortgeführt werden. Eingeplant sind dafür 1600 Euro in diesem und 3400 Euro im kommenden Jahr. Eine Entscheidung über den Antrag der Realschule auf zusätzliche Beleuchtung auf dem Schulhof stellte der Ausschuss bis zur nächsten Sitzung zurück.