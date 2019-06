Dissen. Bei eher herbstlichen Temperaturen wartete der Kunst- und Kulturverein in Dissen (KuK SOL) mit der zweiten von insgesamt fünf Open Stage-Terminen mit der Truppe „Jaeck's Five“ und anschließender Session im Garten auf.

Hatte der Verein mit seiner „Open Stage“ bereits Anfang Mai wenig Glück soweit es das Wetter betraf, verfehlte das großzügige Sonnensegel auch am Donnerstagabend erneut seinen eigentlichen Zweck. Trotzdem: „Wir beginnen diese Abende wie immer mit einer Open Stage: Neue Bands, Projekte oder Gesichter haben bei uns die Möglichkeit, sich den Gästen an diesen Abenden vorzustellen“, heißt es seitens der Veranstalter.

Also alles wie gehabt? Eine Überraschung hielt der Verein um Wolfgang Ilgner dennoch bereit. Mit „Jaeck's Five“ hatten nicht nur die Veranstalter eine Premiere, auch für die Musiker war es ihr erster öffentlicher Auftritt, wie Bassist und Sprecher der Band Heinrich-Stefan Noelke erzählt. Es gebe sie erst seit zwei Jahren, gefunden hätten sie sich über die KlangArt Jazz- und Pop Akademie, von der sie sich bis heute coachen liessen.

Von Lampenfieber war aber nichts zu merken. Gekonnt spielten sie ihr Repertoire von Tracy Chapmans „Give me one reason“ über Lionell Richties „Easy“ bis hin zum portugiesischen „Negro Gato“ herunter, letzteres mit deutschem Text aus der Feder von Noelke. Dabei zeigte sich der Bandname eigentlich als angenehme Mogelpackung. Mit Noelke am Bass, dem 20jährigen Youngster Konstantin Sauer an den Drums, Frontfrau Christina Boom (Gesang), Aaron Hanson am Saxophon, Jörg Hindersmann an der Gitarre sowie Uwe Herms am Keyboard stand ein Sextett auf der Bühne.

Als Interludium des Abends griff Sebastian Hinrichs in die Saiten seiner Akustikgitarre mit einer Mixtur aus Rock- und Pop Klassikern und einer Stimme hautnah an Bryan Adams. Dann war die Bühne programmgemäß frei für die Session. Mit Ilgner an der Gitarre sowie Norbert Niemeyer an der Harp, Christian Kirsch an den Töpfen, alles Stammspieler im KuK, oder Rolf Sigmund an der Dobro unter anderen, feuerten sich teilweise bis zu acht professionell agierende Musiker gegenseitig an. Kein Wunder für Kenner der Szene im Kuk, sind die Musiker doch alle in diversen Bands zuhause und zeigten sich daher wenig überraschend als eingespieltes Team, so als hätten sie schon jahrelang miteinander gejammt.









