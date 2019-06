Dissen. "Ich hab' kapiert, dass man Müll sortiert" sangen die Mädchen und Jungen der Kita Kunterbunt und eröffneten damit ihre Ausstellung mit dem Titel "Ist das Müll oder kann das weg?" Seit Anfang des Jahres hatten sie in ihren Gruppen an dem Projekt "Müller(vermeidung), Upcycling, Klimaschutz und Me(e/h)r" gearbeitet.

Nach dem Durchtrennen des roten Bandes mit der Schere durch Bürgermeister Hartmut Nümann war das ganze Spektrum des Projekts für alle Interessierten während der Kita-Öffnungszeiten zu besichtigen. Sechs Stellwände sowie etliche Fühlboxen stehen dafür bereit.

Spielerische Umwelterziehung

Dass Abfalltrennen ein Kinderspiel ist, hatten die Kinder dabei im Rahmen der Umwelterziehung in der Kita auf spielerische und kindgerechte Weise gelernt. So wurden ihnen die Themen "Mülltrennung von Anfang an" und "Der Müllwagen kommt und holt den Müll" aus praktischer Sicht nahegebracht, sie beteiligten sich unter anderem am Awigo-Müllsammelwochenende oder erfuhren praktisch, wie aus Müll neues Spielzeug entstehen kann. Höhepunkt des Projekts sei das Musiktheaterstück "Motte will Meer" gewesen, sagte Kita-Leiterin Sandra Kundt, zu dem die Kinder gemeinsam mit Eltern und Geschwister in die Grundschule eingeladen wurden. Hier ging es um die Vermüllung des Meeres mit Plastikflaschen und Mülltüten.

Bei einem sozialen Projekt ist ferner die Gruppe "Hoppetose" dabei, indem sie sich an der Sammlung "Deckel gegen Polio" - 500 Deckel für ein Leben ohne Kinderlähmung" beteiligt. Wie Bürgermeister Nümann waren auch die Gäste des Ordnungsamts, des Baufhofs sowie Eltern angetan von den Bemühungen um die spielerische,Umwelterziehung der Kinder.