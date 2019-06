Dissen. Nachdem Wahlleiter Hartmut Nümann und der unterlegene Kandidat Ulrich Meyer zu Drewer Einspruch gegen das Ergebnis der Dissener Bürgermeisterwahl eingelegt haben, steht jetzt der nächste Verfahrensschritt fest: "Ich werde mit allen Beteiligten Gespräche führen", sagte Bürgermeister Nümann unserer Redaktion am Dienstag.

Dieses Vorgehen ist unter anderem Ergebnis eines Informationsaustausches, zu dem sich die Dissener Stadtspitzen am Montagnachmittag mit der Kommunalaufsicht getroffen haben.

Zur Sache Kommunalaufsicht Der Landkreis Osnabrück ist als Kommunalaufsichtsbehörde Ansprechpartner für die kreisangehörigen Gemeinden, somit auch für Dissen. Die Kommunalaufsicht bearbeitet unter anderem Genehmigungsverfahren für kommunale Haushalte und fordert von überschuldeten Gemeinden ein Haushaltssicherungskonzept. In Bad Iburg hat die Kommunalaufsicht auf Wunsch der Stadt überprüft, wie hoch die Rücklagen waren, die eine Kirchengemeinde aus Zuschüssen der Stadt für Kindergärten gebildet hatte. Die Kommunalaufsicht ist der allgemeinen Vertreterin des Landrats unterstellt, Vorstand Bärbel Rosensträter.





Gespräche mit allen Beteiligten, das bedeute, so Nümann, mit allen, die etwas zur Klärung der Fragen beitragen können, die für eine Bewertung der Einsprüche wichtig sind. Dazu gehören zunächst der gewählte Bürgermeister Eugen Görlitz und der knappe Verlierer Ulrich Meyer zu Drewer. Dann der Wahlvorstand und die Wahlhelfer aus dem Wahllokal in der Realschule, in dem eine Wahlhelferin um 14 Uhr während der Ausübung ihres Ehrenamtes eine Whatsapp gepostet haben soll, die einen Wahlzettel mit einem roten Kreuz für Eugen Görlitz zeigt, und in dem sie dazu aufgefordert haben soll, Görlitz zu wählen. Denn das sind die Vorwürfe.

Trio führt Gespräche

"Aus diesen Gesprächen mache ich mir ein Bild", erklärte Nümann am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion. Er will nicht allein mit den Beteiligten sprechen, sondern gemeinsam mit seinem allgemeinen Vertreter Ulrich Strakeljahn und mit Christof Kombrink aus dem Fachbereich Organisation und Finanzen, der auch die Organisation der drei Wahlen am 26. Mai in der Hand hatte.

"Aus diesen Gesprächen werde ich meine Folgerungen ziehen. Das Ergebnis werde ich dem Rat am 1. Juli vortragen", sagte Hartmut Nümann. Damit ist eine vorgezogene Ratssitzung vom Tisch, denn die Gespräche mit den Wahlhelfern lassen sich nicht an einem Tag führen, ebenso wenig wie sich Schlussfolgerungen und eine fundierte Einschätzung übers Knie brechen lassen. "Zumal eine Ratssitzung wenige Tage vor dem schon angesetzten Termin nicht sinnvoll wäre", erklärte Nümann.

Entscheidende Ratssitzung am 1. Juli

Sein Mitarbeiter Christof Kombrink hatte für den Superwahltag im Mai 48 Wahlhelfer finden müssen, von denen 35 an seiner – freiwilligen – Schulung teilnahmen. Die Wahlhelferin, die jetzt im Fokus der Diskussion steht, hat an der Schulung nicht teilgenommen. Zunächst hieß es, dass sie vom späteren Wahlsieger eingewiesen worden sein soll.

Das sei nicht richtig, meldete sich Eugen Görlitz am Dienstagnachmittag in unserer Redaktion. "Ich habe sie nicht eingewiesen." Es treffe aber zu, dass er sie der Stadt als Wahlhelferin vorgeschlagen habe: "Ich habe einige vorgeschlagen, die auch eingesetzt wurden." Schließlich habe die Stadt immer Not, Wahlhelfer zu finden.

Jeder Wahlhelfer wird am Wahltag per Handschlag verpflichtet, sein Ehrenamt unparteiisch und mit der nötigen Verschwiegenheit wahrzunehmen.