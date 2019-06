Kampfsport-Weltmeister Mirco Fricke regiert in Nolle CC-Editor öffnen

Zielstrebig an die Macht: In Noller regiert seit Sonntag Schützenkönig MIrco Fricke mit Königin Vanessa Socha. Foto: Petra Ropers

Dissen. Im Kampfsport bewies der mehrfache Weltmeister bereits zu Genüge seine Zielstrebigkeit. Doch Mirco Fricke weiß auch im Schießstand, was er will: Er holte am Fuße des Rechenbergs den Rumpf des Adlers von der Stange und regiert seit Sonntagabend die Noller Schützen.