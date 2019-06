Das Teichgelände am Telgenkamp ist Veranstaltungsort der Open-Air-Reihe "Alles auf Anfang". Foto: St.-Mauritius-Kirchengemeinde

Dissen. Die Open-Air-Reihe „Alles auf Anfang“ am Teich am Telgenkamp startet unter dem Motto „Mutig!“ am 5. Juni um 19 Uhr in die nächste Saison.