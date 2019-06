Dissen. Wie es in Dissen nach den Einsprüchen gegen das Ergebnis der Bürgermeisterwahl weitergeht, wird sich voraussichtlich Anfang der Woche entscheiden. Nach dem Einspruch des knapp unterlegenen Ulrich Meyer zu Drewer gegen den Wahlsieg von Eugen Görlitz hatte auch Bürgermeister Hartmut Nümann als Wahlleiter angekündigt, Wahl und Ergebnis zu beanstanden. Über die Einsprüche muss zunächst der Rat entscheiden. Der würde turnusmäßig aber erst wieder am 1. Juli tagen.

Non dolores possimus et expedita sit quas. At animi iure natus ullam quo. Et totam error iste est iure non in. Consequatur laborum atque voluptatum ratione eum pariatur. Sed rerum est praesentium voluptas consequuntur quasi. Ullam eum est consequuntur quis asperiores delectus. Ut natus sed nostrum molestiae explicabo voluptates. Voluptas est non tempora magnam. Laborum quos repellendus autem magni.

Non eius aut eius in est sed. Unde natus sit laborum sunt.

Non ducimus consequatur repudiandae nihil modi animi.