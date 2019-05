Dissen. Der Wahlausschuss hat getagt und Eugen Görlitz zum Sieger der Dissener Bürgermeisterwahl erklärt. Soweit die Routine. Danach begann auch für die Wahlausschussmitglieder um den amtierenden Bürgermeister und Wahlleiter Hartmut Nümann mit dem Einspruch des unterlegenen Kandidaten Ulrich Meyer zu Drewer gegen das Wahlergebnis Neuland. Inzwischen will Nümann als Wahlleiter auch selbst Einspruch gegen die Wahl einlegen.

