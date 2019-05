Zurück zur Sachlichkeit in Dissen

Dissen. Am Ende hatte Eugen Görlitz die Nase vorn, setzte sich „Das Meiste läuft doch schon gut“ gegen „Mut zur Veränderung“ durch. Ein Kommentar zur Bürgermeisterwahl in Dissen.

Von ihm wird jetzt viel erwartet. Nach einer nicht allzu langen Einarbeitungsphase muss der Verwaltungsfachmann liefern, denn mit diesem Pfund hat er gewuchert, inhaltlich vor allem mit seiner Erfahrung im Rathaus argumentiert. Gepunktet hat er offensichtlich mit den Themen Sicherheit und Sauberkeit. Hier scheint in der Stadt noch Luft nach oben.



Motiviert genug ist Eugen Görlitz. Fingerspitzengefühl wird er beweisen müssen, wenn er seinen jetzigen Kollegen und Vorgesetzten ab November als Chef begegnet. Es sind die Kollegen, denen er im Wahlkampf unterstellte, gegen den Veränderungswillen seines Gegenkandidaten Amok zu laufen. Ob sich jeder Rathaus-Mitarbeiter so sehen wollte?

Für Ulrich Meyer zu Drewer ist die Niederlage unerfreulich, aber kein Drama. Der 52-Jährige ist beruflich erfolgreich und hat fast so viele Dissener überzeugt wie Görlitz. Dass er sich mit so viel Verve trotz eines sehr kleinen Helferteams in den Wahlkampf gestürzt hat, um den Dissenern eine echte Alternative zu geben, ist aller Ehren wert.

Für Eugen Görlitz gilt: So nah, wie beide Kandidaten versprachen, das Ohr am Bürger haben zu wollen, so intensiv werden die Bürger jetzt lauschen, ob die Wahlversprechen wahr werden.

Nicht zu sehr auftrumpfen sollte die CDU/UWG-Gruppe im Rat. Blieben die Kandidaten im Wahlkampf fair, rissen Meyer zu Drewers selbsterklärte Gegner der „Findungskommission“ die Latte des guten Stils. So warfen sie Meyer zu Drewer vor, er habe mit seiner Kandidatur „alles kaputt gemacht“. Ein Zurück zur Sachlichkeit täte gut, zum Wohle ihrer Stadt, das doch alle ehrenamtlichen Politiker anstreben.